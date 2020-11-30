В Молдавии заметили незаконные российские силы в Приднестровье

В Молдавии заметили незаконные российские силы в Приднестровье
Фото: mil.ru
В Кремле рассчитывают, что новое руководство в Кишиневе воздержится от "резких движений"

Российские миротворцы должны покинуть Приднестровье. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в понедельник, 30 ноября.

Выступая на первой пресс-конференции в новой должности, Санду сообщила, что российские силы в регионе находятся незаконно:

"В Приднестровье находится оперативная группа России. По поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии",

– заявила избранный президент. Да и в целом, по ее мнению, регион уже не нуждается в миротворческой миссии.

"В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ",

цитирует РИА "Новости" главу Молдавии. А чтобы не возникло сложностей, Санду предложила российским подразделениям забрать и оружие, которое они охраняют на территории Молдавии.

В Кремле уже высказали свою озабоченность настроем нового руководства Молдавии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации", поэтому в Москве рассчитывают, что Кишинев не будет делать "резких движений" в отношении миротворческой миссии.

Ранее в МИД РФ напомнили, что в соглашении о миротворцах в Приднестровье прописано, когда миссия может считаться завершенной.

Российские миротворцы работают в Приднестровье с июля 1992 г. на основании договоренностей, подписанных главами РФ и Молдавии в присутствии приднестровского лидера. 

Николай ВИКТОРОВ

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