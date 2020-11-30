"Верх лицемерия": австралийцы ополчились на Захарову за критику военных

"Верх лицемерия": австралийцы ополчились на Захарову за критику военных
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Канберре не смогли вынести обличительные слова нашего дипломата

В Австралии большое раздражение вызвал выпад официальной представительницы МИД Марии Захаровой по поводу событий в Афганистане. Дипломат уличила австралийские власти в игнорировании преступлений своих военных на территории этой страны.

Захарова резко раскритиковала действия Канберры – в МИД РФ ознакомились с докладом руководителя австралийских ВС Ангуса Кэмпбелла. Там высокопоставленный военный признался, что спецназ Австралии совершил по меньшей мере 39 незаконных убийств во время афганской войны.

По мнению Захаровой, такие действия (учитывая, что судить виновных никто не собирается) резко подрывают доверие стран к Австралии и фактически выводят ее за рамки закона.

Тычок в военные грехи возмутил австралийцев. Так, исполнительный директор института стратегической политики заявил, что слова Захаровой – это "верх лицемерия". Питер Дженнингс начал в ответ охаивать Россию за якобы сбитый нами Боинг MH17, припомнил поддержку легитимного правителя Сирии Башара Асада, а еще раскритиковал за воссоединение с Крымом, пишет австралийское издание ABC.au.

Напомним, ранее Мария Захарова обвинила ОЗХО в фальсификации докладов по химоружию.

Ольга ФЕДОРОВА

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кенгуру,молча глотайте правду,без вашего острова в мире хватает лизоблюдов и проститутов,достаточно агродержаву послушать и их *друзей* которых их идол бандера рубил и сжигал живьем
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