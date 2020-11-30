После возвращения в Белый дом русофобка Псаки займется Украиной

После возвращения в Белый дом русофобка Псаки займется Украиной
Джен Псаки. Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Объявивший себя президентом США демократ собирается назначить скандально известную американку пресс-секретарем будущей администрации

Джен Псаки вернется в Белый дом сразу, как только Джо Байден официально вступит на высший пост в стране. О ее новой миссии рассказал политолог.

По мнению Сергея Маркова, скандально известная американка займется Украиной. Точнее, будет прикрывать новые преступления Америки в Незалежной ложной информацией. 

Назначение Псаки было ожидаемым, так как сейчас она советник переходной команды демократа, уже называющего себя президентом. Возвращение Джен в Белый дом четко дает понять, каким курсом дальше будут двигаться США. Похоже, давление на Россию в ближайшее время только усилится, отметил политолог. 

Большой и серьезной роли Псаки не играет. Она будет лишь передавать то, что скажут наверху. Выбор Байденом человека, который много раз врал и агрессивно обвинял Россию, указывает на то, что в отношении нашей страны опять будет вестись такая политика, заключил Марков в разговоре с корреспондентом издания "ПолитРоссия" .

Ранее стало известно, что уже вовсю формирующий свою команду Джо Байден решил назначить экс-представителя Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома.  

Джен Псаки, которая дважды был помощницей американского президента по связям, а с 2013-го по 2015 год – официальным представителем Госдепартамента США, известна высказываниями о событиях на Украине и резкими выпадами в адрес России. Запомнилась она и откровенной ложью, абсурдными и нелогичными фразами.

В частности, однажды Джен сообщила, что газ через Украину поставляют России европейские страны. В другой раз, якобы опровергая новости о росте числа украинских беженцев в России, она сказала, что в Ростовскую область, широко известную лечебным горным воздухом, едут туристы со всего мира.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

М
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все правильно,окраина и бывшая усср других не заслуживает да и не предвидятся там другие
хромой старичек с байденом головного мозга
и псаки с байденом вместо моска с агродержвой на поводке
куда катится этот мир......
Гость
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ЦИРК ВОЗВРАЩАЕТСЯ - МАРАЗМАТИК И ПСАКИНГ ВОТ ЭТО НОМЕР
Гость
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псаки головного мозга снова нас порадует
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