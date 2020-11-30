Президент Армении бросился за помощью к Путину

Президент Армении бросился за помощью к Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еревану не удается найти общий язык с Баку

Несмотря на подписание трехстороннего соглашения по нагорно-карабахскому конфликту, ситуацию между Арменией и Азербайджаном сложно назвать стабильной. Сегодня стало известно, что армянский президент обратился к российскому главнокомандующему с просьбой о содействии.

Армена Саркисяна беспокоит вопрос возвращения пленных. Самостоятельно урегулировать этот процесс с азербайджанской стороной у Еревана не получается. Поэтому президент Армении поспросил помощи у Владимира Путина, передает РИА Новости.

Ереван утверждает, что Баку продолжает удерживать пленных и не дает им возможности вернуться на родину.

К слову, по мнению некоторых экспертов, война в Нагорном Карабахе на самом деле не закончилась. Российским миротворцам и мирным жителям еще предстоит столкнуться с провокациями, убежден военный эксперт Алексей Леонков.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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арамяшки НА ПОКЛОН К ПУТИНУ БЕГУТ - КОГДА ИМ ПО НАГЛОЙ ТУПОЙ И ЖАДНОЙ РОЖЕ ДОЛБАНУЛИ
Гость
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Гость
В Армении Саркисян президент?
Да чёрт их разберёт. Какая разница.
Гость
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Гость
В Армении Саркисян президент?
Тот же вопрос.. Кто такой Саркисян?
Гость
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В Армении Саркисян президент?
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