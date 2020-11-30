В президентском офисе "бандита с большой дороги" самым слабым местом оказался шкаф

Экс-сотрудник Управления госохраны президента Украины Леонида Кучмы Николай Мельниченко сообщил, что в свое время обнаружил обнаружил, что в кабинете главы государства можно не только установить тайную прослушку, но и укрыться киллеру. Об этом майор поведал изданию "Страна.ua".

По его словам, он настаивал на необходимости установить в президентском офисе сигнализацию и видеокамеры.

"Я это аргументировал тем, что в кабинете у Кучмы есть места, где можно спрятаться – тот же шкаф. Кто-то из числа сотрудников госохраны элементарно может спрятаться в шкафу, убить президента и выйти через другие двери", – отметил Мельниченко.

Руководство же майора посчитало, что у охранника просто "крыша поехала", а того такое отношение "страшно задело". Тогда майор провел эксперимент и сам спрятался в шкафу. И тут в кабинет вошел Кучма, охранник не успел выйти. В результате он простоял в шкафу полдня. За это время сознание Мельниченко кардинально перевернулось и он сделал для себя вывод: президент Украины - "бандит с большой дороги".

"Я понял, у кого я служу и кто грабит страну. И после этого я каждый день заходил в кабинет и оставлял там диктофон", – цитирует издание майора.

Свои записи Мельниченко делал с 1998-го по 2000 г. чуть ли не ежедневно. Потом он часть пленок передал лидеру Соцпартии Александру Морозу. Последний обнародовал аудиозаписи в 2000-ым прямо с трибуны Верховной рады. И разразился так называемый "кассетный скандал".

На записях можно было услышать некоего гражданина с голосом, похожим на голос пана Куймы, который отдавал распоряжение о ликвидации оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Последний незадолго до публикации кассет найден убитым.

Позже выяснилось, что эти пленки записал именно Мельниченко. До их обнародования майора тайно вывезли в США, причем при помощи сотрудников американской дипмиссии в Киеве. Мельниченко получил в Штатах политубежище в 2001 г. и до сих пор проживает там. Экс-охранник планирует вернуться на Украину уже в следующем году.

