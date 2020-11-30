Евросоюз введет общие санкции в отношении России

Евросоюз введет общие санкции в отношении России
Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В ЕС решили устроить единый бойкот против своих давних идеологических соперников

Евросоюз намерен взять на себя полномочия по замораживанию активов и введению запретов на поездки в отношении лиц, "причастных к нарушению прав человека". Решение вступает с декабря 2020 года.

Как отмечает источник, члены ЕС уже предварительно одобрили "Европейский закон Магнитского", принятие которого приурочено к 77-летию Всеобщей декларации прав человека. Законодательный акт вводит ограничения против физических лиц, якобы причастных к преступлениям – от геноцида с пытками до арестов и задержаний.

В настоящее время у Брюсселя отсутствуют полномочия для введения запретов на въезд отдельным лицам, так как соответствующая компетенция принадлежит правительствам государств.

Инициатором разработки европейского акта по примеру закона Магнитского, принятого в США, выступили Нидерланды. Первоначальный документ был принят экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой и налагал ограничения в отношении российских чиновников, которые, по версии Вашингтона, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, пишет The Guardian.

Ранее сообщалось о том, что Москва запретила въезд для ряда лиц, имеющих гражданство Великобритании. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, решение Кремля стало ответной меры на ограничения Лондона, принятые против РФ по делу Магнитского.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что РФ объединилась с Белоруссией для принятия зеркальных мер на санкции западной стороны.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
ЕВРОСОЮЗ ЩАС КАК В 1941 ГОДУ ПОД ОККУПАЦИИ ГЕРМАНИИ - ПРОТИВ РОССИИ - А ЩАС ПОД СТИЛКА США - И СНОВА ПРОТИВ РОССИИ
1
новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

"Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году

Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей