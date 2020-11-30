Политик объяснил, что нужно делать со странами, где закрываются русские школы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что власти России обязаны предупредить руководство Молдавии и Украины о готовности разбомбить их столицы в случае военного нападения на ПМР и первой жертве со стороны наших миротворцев. С таким призывом политик выступил в эфире телеканала "Россия 1".

"Приднестровье надо защищать и предупредить: если хотя бы один солдат в Приднестровье будет убит, мы разбомбим и Кишинев, и Киев, и все остальные регионы. И туда никто не полезет", – заявил Владимир Вольфович.

Он добавил, что такая политика касается и Кавказа, и любого другого региона. По его мнению, если где-то закрывают русские школы, необходимо с этой страной немедленно прекращать все экономические отношения.

Политик отметил, что на днях Госдума одобрила закон, ограничивающий работу с портами прибалтийских государств. Принятый документ разрешает не складировать агрохимикаты в морских гаванях Прибалтики, а значит не позволит им зарабатывать "миллиардов долларов в год", соответственно эти средства пойдут в российские порты, пояснил Жириновский.

Он возмутился, что наш парламент на этот счет лишь 30 лет "шумел". Теперь, да, есть закон, но ведь еще нужно построить склады, чтобы удобрения направлять не в Прибалтику, а в Ленинградскую область, уточнил политик.

"Хаос и угрозу всемирной войны, которые идут, надо повернуть в пользу России. И начать раньше, и закончить с победой. Нам нужно второе 9 мая 1945 года", – подытожил Жириновский.

На прошлой неделе лидер ЛДПР предрек Украине потерю государственности в случае атаки на Крым и Донбасс. По его мнению, тогда ВС РФ уничтожат ВСУ, но в бойню включатся польские и германские войска. В итоге соборная будет разделена на несколько кусков. Жириновский считает, что России отойдут 80% территорий Незалежной. По его прогнозу, война может начаться уже в следующем году или в 2022-ом.

