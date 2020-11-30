Германию обвинили в нарушении Конвенции о запрете химоружия

Германию обвинили в нарушении Конвенции о запрете химоружия
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Немецкие коллеги пытаются препятствовать установлению истины по делу Навального, считает Москва

Берлин попирает нормы Конвенции о запрете химического оружия, отвечая отказом на взаимодействие с РФ по делу вокруг инцидента с Алексеем Навальным. Такое заявление сделали представители российской делегации перед открытием сессии Конференции стран-членов ОЗХО.

Как отметили члены делегации РФ, после инцидента Берлин мгновенно приступил к мерам по противодействию проверки ситуации, связанной с ухудшением состояния оппозиционера, которая проводилась в России. Таким образом, полагают в Москве, Германия пыталась препятствовать в выяснении реальных причин и обстоятельств инцидента.

Делегация РФ добавила, что в пользу отказа от сотрудничества свидетельствует постоянное игнорирование на ключевые запросы Генеральной прокуратуры со стороны ФРГ по делу Навального. Обращения российского ведомства были направлены в соответствии с конвенцией, предусматривающей взаимопомощь правового характера по уголовном делам.

Российские представители добавили, что Германия демонстрирует свое нежелание выполнять взятые обязательства в КЗХО, устанавливающей оказание правовой взаимопомощи между странами в виде информационного обмена и консультаций, передает РИА "Новости".

Ранее глава Минобороны Великобритании Аннабель Голди обвинила РФ в применении химического оружия против блогера Алексея Навального.


Егор МАЛКОВ

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