У компаний еще есть шанс реализовать проект, пока не сменилось правительство ФРГ

Вашингтон использует весь свой арсенал в борьбе против газопровода "Северный поток-2". Для американских властей остановка нашего проекта является вопросом престижа и дисциплинирования Европы, которой они хотят командовать. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1".

Однако Берлин продолжает такому давлению со стороны Штатов сопротивляться, отметил эксперт.

"В Германии местная власть на земельном уровне будет создавать собственные структуры для обеспечения постройки "Северного потока-2", несмотря на все конфликты Германии и России", – с уверенностью сказал Рар.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала все, чтобы заставить 24 государства Евросоюза высказать сильную критику в адрес США, чтобы американцы не лезли в вопросы европейской энергобезопасности.

Впрочем, прогнозирует политолог, такая благостная ситуация по отношению к нашей трубе может резко измениться в сентябре 2021 г., когда при формировании нового правительства из него выйдут представители социал-демократической партии, а войдут "Зеленые", которые являются чуть ли не единственными в ФРГ противниками российского газопровода.

Однако у строителей еще есть время, чтобы успеть завершить "Северный поток-2", считает Рар.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что достройка трубопровода начнется уже буквально 5 декабря. При этом официальных подтверждений этому нет. Одновременно суда уже получили уведомления о том, что в зоне укладки труб "СП-2" на Балтике нужно соблюдать осторожность.

Помимо этого, один из самых ярых сторонников и защитников нашего проекта глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст уже поприветствовал возобновление достройки "Северного потока-2" в текущем году. Он считает, что таким образом участники проекта показали, что не испугались американских санкций. По его словам, Брюсселю необходимо искать более эффективные инструменты для противостояния с Вашингтоном в вопросе собственной энергобезопасности.

"Нам нужен этот трубопровод. Отказавшись от проекта, "Зеленые" будут нести ответственность за рост цен на газ и увеличение импорта вредного СПГ из США. И то, и другое произойдет, если "Северный поток-2" не будет завершен", – написал на своем сайте политик.

