Угрозы министра обороны ФРГ в адрес России назвали абсурдными

Угрозы министра обороны ФРГ в адрес России назвали абсурдными
Сергей Нечаев. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипмиссия РФ в Берлине призывает немецкую сторону не растерять запас взаимного доверия

Угрозы главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр  в адрес России контрпродуктивны и абсурдны. Так оценил скандальное заявление немки посол РФ в Германии Сергей Нечаев в ходе своего выступления на российско-германской муниципальной конференции "Партнерства как мосты взаимопонимания".

По его словам, Москва стремится выстраивать взаимоотношения с Берлином на принципах уважения друг к другу и учитывая интерес обоих государств. Россия, отметил дипломат, в отличие от ряда западных стран, не практикует "санкционный диктат и ультиматумы", которые наносят серьезный ущерб и двусторонним связям, и развитию в целом Европы.

"Тем более контрпродуктивны, да и просто абсурдно угрозы говорить с Россией с позиции силы", – цитирует РИА "Новости" российского посла.

Он подчеркнул, что для народов Германии и России огромное значение имеет процесс исторического примирения, поэтому нельзя растерять тот запас доверия, который страны накопили за последние десятилетия сотрудничества.

Напомним, 25 ноября, выступая в бундестаге, Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". Глава оборонного ведомства заявила, что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу данную речь немки сравнил с нападками школьницы младших классов на учеников из другого учебного заведения. Также он предположил, что кто-то из родители этой ученицы является директором школы, где она учится.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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