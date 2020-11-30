Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
"Уравнение" по заключению стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами должно включать все факторы, включая ядерные и неядерные вооружения. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
По словам госслужащего, такие меры бы позволили достичь мировой безопасности. Москва предложила сформировать перечень вооружений, представляющих угрозу для каждого государства, включая условия их размещения.
Как отметил Рябков, Россия готова обсудить в рамках вопроса стратегической стабильности ограничения для развертывания ядерных боеголовок, способных атаковать территорию другого государства, обсудив условия по количественным и географическим параметрам, передает РИА "Новости".
Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года
Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля