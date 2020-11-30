В МИД России назвали условия для стратегического "уравнения" с США

Москва готова договориться с Вашингтоном о ядерных ограничениях

"Уравнение" по заключению стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами должно включать все факторы, включая ядерные и неядерные вооружения. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

По словам госслужащего, такие меры бы позволили достичь мировой безопасности. Москва предложила сформировать перечень вооружений, представляющих угрозу для каждого государства, включая условия их размещения.

Как отметил Рябков, Россия готова обсудить в рамках вопроса стратегической стабильности ограничения для развертывания ядерных боеголовок, способных атаковать территорию другого государства, обсудив условия по количественным и географическим параметрам, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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