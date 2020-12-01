Раскрыта роль Назарбаева в сближении Казахстана с Россией

Раскрыта роль Назарбаева в сближении Казахстана с Россией
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
ЕАЭС возникло тоже при содействии экс-президента РК

Стратегическое партнерство России и Казахстана возникло во многом благодаря первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. На это указал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По его словам, Назарбаев активно выступал за экономическое сближение бывших советских республик и был одним из "архитекторов" Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Понимал он и важность выступления стран некогда единой державы с общих позиций на международной арене, поэтому стремился сблизить точки зрения Казахстана и РФ.

"Именно им инициирована разработка Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года, предусматривающего, кстати, согласованную внешнюю политику",

отметил Лавров в интервью "Казинформ". По оценке главы МИД РФ, Москва и Нур-Султан сегодня вносят большой вклад в укрепление стабильности на постсоветском пространстве во многом благодаря основам сотрудничества, которые заложил Назарбаев.

Во вторник,1 декабря, в Казахстане отмечается День первого президента республики, передает телеканал "МИР 24". В этот день 29 лет назад граждане независимой республики впервые выбрали Назарбаева президентом.

В марте 2019 г. Назарбаев принял решение об отставке. После этого столицу Казахстана переименовали.

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Нурсултан Назарбаев. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото Анатолия Устиненко (ИТАР-ТАСС) Нурсултан Назарбаев. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Бахуревич
Нурсултан Назарбаев. Фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев /ИТАР-ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ

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