Москва и Анкара приняли соглашение по Карабаху

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Кремль прикладывает все усилия для урегулирования ситуации в регионе

Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного мониторингового центра в нагорно-карабахской зоне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкое минобороны.

О том, что в Карабахе появится такое учреждение, стало известно в прошлом месяце. Работа центра мониторинга регламентируется одним из пунктом совместного заявления российского, армянского и азербайджанского лидеров.

К слову, некоторые специалисты уверены, что война в НКР не закончилась. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что  российским миротворцам и мирным жителям еще предстоит столкнуться с провокациями.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Да к стати , а чё не на поганой мове? Не выучил ещё? Наверно не когда надо и горшки полякам чистить и тут <цензура> разбрасывать.
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
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Турции не было на постсоветском пространстве.
Вот она и появилась выталкивая и унижая Россию и её бункерного вождя плешивого питерского афериста путина!
Осталось подождать, когда Кадыркин примет присягу на верность Эрдогану.
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