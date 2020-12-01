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Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного
мониторингового центра в нагорно-карабахской зоне. Об этом сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на турецкое минобороны.
О том, что в Карабахе появится такое учреждение, стало известно в прошлом месяце. Работа центра мониторинга регламентируется одним из пунктом совместного заявления российского, армянского и азербайджанского лидеров.
К слову, некоторые специалисты уверены, что война в НКР не закончилась. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российским миротворцам и мирным жителям еще предстоит столкнуться с провокациями.
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