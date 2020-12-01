Кремль прикладывает все усилия для урегулирования ситуации в регионе

Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного мониторингового центра в нагорно-карабахской зоне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкое минобороны.



О том, что в Карабахе появится такое учреждение, стало известно в прошлом месяце. Работа центра мониторинга регламентируется одним из пунктом совместного заявления российского, армянского и азербайджанского лидеров.

К слову, некоторые специалисты уверены, что война в НКР не закончилась. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российским миротворцам и мирным жителям еще предстоит столкнуться с провокациями.