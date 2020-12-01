Готовятся атаки: что значат кадры Байдена для России

Готовятся атаки: что значат кадры Байдена для России
Джо Байден. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Нашей стране не светит ничего хорошего

Джо Байден до оглашения итогов выборов успел не только назвать себя американским президентом США, но и сформировать новое правительство. Примечательным стало то, что на несколько должностей он назначил женщин. Как отразится такой подбор кадров на отношениях с Россией, рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Позитивных изменений не ожидается. В частности, рекомендованный на пост советника по нацбезопасности Джейк Саливан, везде и всюду твердивший о "российском вмешательстве", останется на той же позиции и наверняка будет представлять нашу страну врагом– разрушителем США и американской демократии, отметил эксперт. 

Свою лепту в расшатывание отношений внесет и самая известная в нашей стране бывшая сотрудница Госдепа – назначенная на должность пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Чего она только не говорила о России. Даже сообщила, что наша страна перетянула на свою территорию целый остров из Арктики, напомнил аналитик "Свободной прессе".

Теперь же пока ею названа главная задача женщин в новом правительстве. Они будут восстанавливать доверие американского народа, заявила Псаки.

Но этим ее дела не ограничатся. При ее активном участии давление США на Россию в ближайшее время только усилится – будут все так же звучать резкие выпады в адрес РФ, а также огульные обвинения и агрессивные предупреждения.

Чего ждать нашей стране от остальных представительниц слабого пола в новой американской администрации, трудно сказать. Ведь, к примеру, о назначенной директором по коммуникациям Кейт Бедингфилд в России слышали мало – лишь то, что она работала в избирательном штабе Байдена, а когда он был вице-президентом при Обаме – директором по связям с общественностью.

Остальные дамы – рекомендованная куратором взаимодействия с прессой первой леди США Джилл Байден Элизабет Александер, а также будущие  официальные представительницы Камалы Харрис Симона Сандерс и Эшли Этьен – и вовсе "темные лошадки". Однако, возможно, что и они будут участвовать в атаках на Россию.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Придётся убираться ВОН как с Крыма так и с Донбасса.
Америкосы устроят для России как 1991 год для СССРа.
Да к стати , а чё не на поганой мове? Не выучил ещё? Наверно не когда надо и горшки полякам чистить и тут сопли разбрасывать.
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Ответить
Придётся убираться ВОН как с Крыма так и с Донбасса.
Америкосы устроят для России как 1991 год для СССРа.
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