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Джо Байден до оглашения итогов выборов успел не только назвать себя американским президентом США, но и сформировать новое правительство. Примечательным стало то, что на несколько должностей он назначил женщин. Как отразится такой подбор кадров на отношениях с Россией, рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Позитивных изменений не ожидается. В частности, рекомендованный на пост советника по нацбезопасности Джейк Саливан, везде и всюду твердивший о "российском вмешательстве", останется на той же позиции и наверняка будет представлять нашу страну врагом– разрушителем США и американской демократии, отметил эксперт.
Свою лепту в расшатывание отношений внесет и самая известная в нашей стране бывшая сотрудница Госдепа – назначенная на должность пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Чего она только не говорила о России. Даже сообщила, что наша страна перетянула на свою территорию целый остров из Арктики, напомнил аналитик "Свободной прессе".
Теперь же пока ею названа главная задача женщин в новом правительстве. Они будут восстанавливать доверие американского народа, заявила Псаки.
Но этим ее дела не ограничатся. При ее активном участии давление США на Россию в ближайшее время только усилится – будут все так же звучать резкие выпады в адрес РФ, а также огульные обвинения и агрессивные предупреждения.
Чего ждать нашей стране от остальных представительниц слабого пола в новой американской администрации, трудно сказать. Ведь, к примеру, о назначенной директором по коммуникациям Кейт Бедингфилд в России слышали мало – лишь то, что она работала в избирательном штабе Байдена, а когда он был вице-президентом при Обаме – директором по связям с общественностью.
Остальные дамы – рекомендованная куратором взаимодействия с прессой первой леди США Джилл Байден Элизабет Александер, а также будущие официальные представительницы Камалы Харрис Симона Сандерс и Эшли Этьен – и вовсе "темные лошадки". Однако, возможно, что и они будут участвовать в атаках на Россию.
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