В украино-американских отношениях назревает кризис

Победа Джо Байдена на выборах президента США становится все более очевидной. После того как в спорных штатах пересчитали голоса и подтвердили выигрыш кандидата от демократов, скорая смена хозяина Белого дома не вызывает сомнений. Тем тревожнее для Украины тот факт, что ее президента Владимира Зеленского до сих пор не позвали на инаугурацию Байдена. На это обратил внимание бывший замсекретаря Совбеза Незалежной Степан Гавриш.

Он отметил, что на церемонию в Вашингтон уже позвали глав всех стран-союзниц США, включая лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. А вот Зеленского, видимо, проигнорировали, по крайней мере, ни он сам, ни его окружение не похвастались приглашением.

"Насчет Зеленского до этого времени нет никаких сообщений – ни нашего посольства, ни наших инсайдеров. И это очень плохой знак для украинцев", – считает Гавриш

Впрочем, по мнению экс-посла Киева в Вашингтоне Валерия Чалова, Зеленский сам виноват. Он решил взять пример с президента РФ Владимира Путина и поздравить Байдена с победой только после окончания процедуры пересчета голосов и окончательного утверждения результатов выборов. Но Зеленский не в том положении, чтобы быть столь принципиальным.

"Меня удивляет, что нет до сих пор звонка, поздравления от нашего президента президенту США. … Если все СМИ уже сказали, кто победитель, у них это считается признанием результатов выборов",

– указал Чалый в эфире "4 канала". В итоге Украина осталась в одном ряду с противниками США - Россией, Венесуэлой, Бразилией, что не идет на пользу украино-американским отношениям, считает экс-посол.

О том, что Тихановская получила приглашение присутствовать 20 января 2021 г. на церемонии вступления Байдена в должность президента США, стало известно 27 ноября.

Ранее к Кремле пояснили, когда собираются поздравлять победителя американских выборов.

В период президентства Барака Обамы Байден, занимавший пост госсекретаря, курировал украинское направление и поддерживал майдан. Поэтому в Киеве остались довольны исходом выборов 3 ноября в США. Однако зарубежные эксперты испортили украинцам радость.