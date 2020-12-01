Испугались России и Китая: в Германии требуют увеличить расходы на армию

Испугались России и Китая: в Германии требуют увеличить расходы на армию
Фото: Bernhard Freisen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В список стран, которые представляют "опасность" для Европы, включена и Турция

В Германии всерьез переживают из-за укрепления Москвы и Пекина, также немцев беспокоит возвышение Анкары. По крайней мере, такие настроения бродят в партии зеленых. Накануне стало известно, что сопредседатель этого объединения единомышленников Анналена Баербок выступила с призывом увеличить расходы на армию.

По мнению немецкого политика, Вашингтон перестал держать бразды глобального правления в своих руках – Америка постепенно отворачивается от мира, а ее место сверхдержавы стремятся "захватить" другие игроки международной арены. Среди самых активных: Россия, Китай и Турция.

Для того чтобы не допустить "захвата мира" не одним из этих "авторитарных государств", Берлину пора бы занять более жесткую позицию, убеждена Баербок.

Она выступает за милитаризацию страны и проведение серьезных военных учений совместно с другими европейскими державами. При этом Германию немка считает "миротворцем", который спасет мир от агрессоров, передает N-TV.

Кстати, недавно глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". В Москве уже ответили на этот выпад немки. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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При этом Германию немка считает "миротворцем", который спасет мир от агрессоров, ну да один такой "миротворец" уже пытался , похоже немцы с гейропой забыли чем это кончилось , но в этот раз весь мир в труху мало ни кому не покажется.
Гость
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Баербок ты молодчина Я приду в политику и сделаю Германию опять великой Чтобы ни одна страна не могла хрюкать в сторону ФРГ
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