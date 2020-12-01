План Баку уже обсудили с Москвой и Анкарой

Азербайджан претендует на город Лачин в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к нации 1 декабря. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже уведомлен об этом.

Сейчас территорию Нагорного Карабаха с Арменией связывает Лачинский коридор, который проходит через город Лачин. Сейчас его контролируют российские миротворцы. Но, по плану Алиева, город Лачин должен быть передан под контроль Азербайджана. А для проезда жителей Карабаха в Армению можно найти другой путь.

"Мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. (…) После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам",

– приводят "Вести Азербайджана" выступление Алиева. В Баку рассчитывают, что сделать это можно за три года и даже быстрее.

Кроме этого, Алиев рассказал про коридор, который соединит Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, эту идею уже поддержали лидеры РФ и Турции.

"Мы выводим Нахичевань из окружения",

– подчеркнул Алиев. Сейчас Нахичеванская Автономная Республика относится к Азербайджану, но отделена от него территорией Армении.

Соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе было подписано в ночь с 9 на 10 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России по видеосвязи. В соответствии с ним под контроль Баку перешли некоторые карабахские районы, в том числе с 1 декабря Лачинский район.