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Япония будет шаг за шагом добиваться права на Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга во вторник, 1 декабря.
По словам Суги, в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 20202 г. он поднимал этот вопрос и поставил российского лидера в известность о решимости не перекладывать существующие между странами проблемы на плечи будущих поколений.
"Намерены шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны – решить территориальный вопрос и заключить мирный договор",
– передает слова Суги РИА "Новости".
Отмечается, что местные чиновники попросили главу японского правительства вести "сильную дипломатию" в переговорах с Россией. В ответ Суга заявил, что и сам на это настроен, поскольку спор о Курильских островах и проблема мирного договора очень уж затянулись.
Япония требует передать ей острова Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. В Москве указывают, что все было сделано в соответствии с международным правом, поэтому претензии Токио не состоятельны.
Чтобы ни у кого не возникло соблазна попытаться силой захватить территории, Россия разместила на Курилах уникальные ЗРС С-300В4.
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