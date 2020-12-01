Премьер Японии выдал подробности переговоров с Путиным по Курилам

Премьер Японии выдал подробности переговоров с Путиным по Курилам
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти Токио выбрали линию "сильной дипломатии" при контактах с Москвой

Япония будет шаг за шагом добиваться права на Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга во вторник, 1 декабря.

По словам Суги, в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 20202 г. он поднимал этот вопрос и поставил российского лидера в известность о решимости не перекладывать существующие между странами проблемы на плечи будущих поколений.

"Намерены шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны – решить территориальный вопрос и заключить мирный договор",

передает слова Суги РИА "Новости".

Отмечается, что местные чиновники попросили главу японского правительства  вести "сильную дипломатию" в переговорах с Россией. В ответ Суга заявил, что и сам на это настроен, поскольку спор о Курильских островах и проблема мирного договора очень уж затянулись.

Япония требует передать ей острова Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. В Москве указывают, что все было сделано в соответствии с международным правом, поэтому претензии Токио не состоятельны.

Чтобы ни у кого не возникло соблазна попытаться силой захватить территории, Россия разместила на Курилах уникальные ЗРС С-300В4.

Николай ВИКТОРОВ

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