Как Путин принимает решения: Песков дал ответ

Глава РФ не пытается действовать в противовес оппозиции

В Кремле рассказали, как чем руководствуется Владимир Путин при принятии решений. 

Оказалось, что верховный главнокомандующий не учитывает мнение несистемной оппозиции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что решения президента России не принимаются назло или в противовес каким-то оппозиционным силам, пишет РИА "Новости".

Ранее Владимира Путина возмутило поведение чиновников: президент обругал мужчин в прямом эфире за то, что во время телемоста они сняли шапки, хотя на улице было за минус 20. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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