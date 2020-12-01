Глава РФ не пытается действовать в противовес оппозиции

В Кремле рассказали, как чем руководствуется Владимир Путин при принятии решений.

Оказалось, что верховный главнокомандующий не учитывает мнение несистемной оппозиции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что решения президента России не принимаются назло или в противовес каким-то оппозиционным силам, пишет РИА "Новости".

Ранее Владимира Путина возмутило поведение чиновников: президент обругал мужчин в прямом эфире за то, что во время телемоста они сняли шапки, хотя на улице было за минус 20.