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Если французским законодателям так нужно второе армянское государство, они могут отдать армянам часть территории Франции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря.
Комментируя резолюцию сената Франции, в которой говорится о поддержке независимого статуса Нагорного Карабаха, Алиев предложил решать подобные вопросы на своей территории:
"Если они вам нравятся, то (…) отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела",
– подчеркнул глава Азербайджана во время обращения к нации. Он рекомендовал и другим радетелям за армян, находящимся за тысячи километров от зоны конфликта, самостоятельно реализовывать собственные инициативы, а не навязывать их другим.
"Если кто-то хочет предоставить Армении территорию для создания второго государства, то пусть даст, пусть создадут там",
– приводит слова Алиева ИА Vesti.Az.
Ранее Алиев сообщил, что намерен настаивать на передаче под контроль Баку карабахского города Лачин. Транспортный коридор, связывающий сейчас Армению с Нагорным Карабахом, он предложил устроить в другом месте.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ночь на 10 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России, Лачинский район в Нагорном Карабахе с 1 декабря перешел под контроль азербайджанцев.
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