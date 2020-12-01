Алиев предложил создать армянский анклав во Франции

Алиев предложил создать армянский анклав во Франции
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президента Азербайджана возмутила попытка иностранных законодателей распоряжаться чужой территорией

Если французским законодателям так нужно второе армянское государство, они могут отдать армянам часть территории Франции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря.

Комментируя резолюцию сената Франции, в которой говорится о поддержке независимого статуса Нагорного Карабаха, Алиев предложил решать подобные вопросы на своей территории:

"Если они вам нравятся, то (…) отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела",

– подчеркнул глава Азербайджана во время обращения к нации. Он рекомендовал и другим радетелям за армян, находящимся за тысячи километров от зоны конфликта, самостоятельно реализовывать собственные инициативы, а не навязывать их другим.

"Если кто-то хочет предоставить Армении территорию для создания второго государства, то пусть даст, пусть создадут там",

приводит слова Алиева ИА Vesti.Az.

Ранее Алиев сообщил, что намерен настаивать на передаче под контроль Баку карабахского города Лачин. Транспортный коридор, связывающий сейчас Армению с Нагорным Карабахом, он предложил устроить в другом месте.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ночь на 10 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России, Лачинский район в Нагорном Карабахе с 1 декабря перешел под контроль азербайджанцев.

Николай ВИКТОРОВ

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