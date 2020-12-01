Новый подход Брюсселя к безопасности противоречит принципам, на которых создавался альянс

В Вашингтонском договоре об образовании НАТО четко прописано, что страны объединяются в альянс ради укрепления стабильности в Североатлантическом регионе. Черное море к этому региону не относится. На это указал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее генсек НАТО объявил о необходимости увеличить присутствие сил альянса в Черном море. По мнению Косачева, это очень тревожный сигнал, поскольку в нем содержится противоречие основополагающим документам самого НАТО, передает "Вместе РФ".

Сенатор подчеркнул, что противоправные действия стран НАТО в Черноморском регионе вызовут неизбежную ответную реакцию России.

Ранее США отрепетировали удар по Крыму из Румынии.