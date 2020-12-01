Закарпатские депутаты присягнули Венгрии

Закарпатские депутаты присягнули Венгрии
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
продолжениеУкраине предрекли очередной майдан из-за массовых ограничений
Украинские ура-патриоты предупреждают, что в регионе задействован "крымский сценарий"

Незалежная переживает очередную зраду – соцсети облетело видео, на котором депутаты и глава Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области стоя поют гимн Венгрии.

Судя по кадрам, в зале демонстративно сидит лишь один человек.

"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?" – говорится в сообщении на странице "Закарпаття ТОП" в "Фейсбук".

Авторы поста считают, что в регионе готовят "крымский сценарий", который уже "откатан". Отмечается, что правоохранительные органы пока никак не отреагировали на данный инцидент.


Зато бурно комментируют простые украинцы, разделившись ровно и тут снова пополам: одни призывают ввести войска и разобраться с "сепарами" (этих Донбасс явно ничему не научил), другие указывают на тот факт, что венграм можно учить свой язык, а подавляющему русскоязычному большинству страны, нет, вот и итоги Незалежности (орфография и пунктуация сохранены оригиналов":

"СБУ спит,нельзя позволить в стране игнорировать ценностями Державы,а пользоваться её богатством", "Так а в чем вопрос пару установок РСЗО и ТОС отбивают охоту заниматься мракобесием", "вот именно так Венгрия и будут себе Закарпатье отвоевывать", "Почему я не удивляюсь,скоро и польский начнут петь", "Там надо срочно провести масштабные военные учения, чтобы отбить охоту сепарам, а самым активным провести профилактику и экскурсию на ВК", "Красавцы, так держать. Кто платит тот и музыку заказывает.Это на Донбассе нельзя на русском языке разговаривать, потому что у нас один государственный язык – украинский. А на Закарпатье можно гимны венгерские петь и не знать украинского языка".

Долго не молчали и украинские экстремисты. Венгерским жителям Закарпатья особый "привет" послали нацисты из запрещенной в РФ бандитской организации "Правый сектор". На распространенном в соцсетях ролике радикал в камуфляже и совсем не медицинской маске сообщает, что "правосекам" известны все фамилии этнических венгров, у кого есть паспорта Венгрии.

"Помните мы придем к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии иначе мы придем за вами и вашими детьми", – угрожает новый нацист Незалежной.

Добавим, накануне СБУ провела обыски в обществе венгров Закарпатья, в ходе которых обнаружила печатные материалы касающиеся Большой Венгрии, а также создания этнической автономии в регионе.

После этого посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Министр иностранных дел Республики Петер Сийярто заявил, что пожалуется в НАТО на действия Киева относительно закарпатских венгров, сообщает "Корреспондент".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Не удалось развалить Россию: почему "взрываются" страны бывшего СССР

РФ не оправдала надежды Запада

Готовятся атаки: что значат новые кадры у Байдена для России

Нашей стране не светит ничего хорошего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей