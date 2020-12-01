Тихановская призналась в желании попасть в Россию

Тихановская призналась в желании попасть в Россию
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии опасается поездки в нашу страну

Светлана Тихановская хотела бы попасть в Россию, но пока что сделать этого не может. Об этом лидер оппозиции с сожалением заявила в беседе с журналистами.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии призналась, что съездила бы с удовольствием, но опасается плачевного результата своего визита – Тихановская находится в уголовном розыске в РФ. Лидер оппозиции также добавила, что официальных попыток российских чиновников с ней связаться не было.

А вот были ли контакты неофициального характера, представители белорусской оппозиции не уточнили, передает РИА "Новости".

Тихановская находится в розыске как в Белоруссии, так и в России. В МВД объяснили, что таким образом Москва выполняет условия соглашения СНГ. Теперь экс-кандидат в президенты может забыть о диалоге с Владимиром Путиным, считает политолог.

Сама же Тихановская ранее высказалась о желании пообщаться с российским лидером.

Карина СИРАЗОВА

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М
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Гость
Сколько еще будет молчать Россия? Сколько в соседней стране Россия будет покрывать откровенный фашизм: почти 40 тыс человек задержано, подавляющее большинство избиты (ну да ладно синяки не в счет), тысячи искалечены, т.е. уже инвалиды до конца жизни, и есть убитые. И НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА даже не открыто... Об этом нужно говорить, а не о мифической конституционной реформе
всех кто ходит под белокрасной простыней на кичу,ни сколько не жаль вас провокаторов и манкуртов
вы же жалобно пищите потому что не удается выполнить план запада и скинуть упыря а если бы усатый сбежал стало бы как на украине,посадили на руководство куков вроде тихановской а не согласных кого изгнали,кого убили и покалечили и на границе с россией появилось бы новая территория с манкуртами вроде тебя
пусть лука вас перегнет через колено не россии же вас учить и воспитывать,сами варитесь и умнейте,все сами
Гость
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Сколько еще будет молчать Россия? Сколько в соседней стране Россия будет покрывать откровенный фашизм: почти 40 тыс человек задержано, подавляющее большинство избиты (ну да ладно синяки не в счет), тысячи искалечены, т.е. уже инвалиды до конца жизни, и есть убитые. И НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА даже не открыто... Об этом нужно говорить, а не о мифической конституционной реформе
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