Администрация Зеленского не имеет ни малейшего понятия о том, как помочь населению, уверен политолог

Проведение локдауна на Украине, экономика которой находится в весьма плачевном состоянии, приведет к уничтожению бизнеса в стране. Растущее социальное напряжение может в итоге уже весной вылиться в очередной майдан, результатом которого станет смена действующей власти, заявил политехнолог Александр Теплюк.

Украина не сможет справиться с локдауном, отметил эксперт. Он напомнил, что население серьезно ограничено в своем бюджете, а уровень зарплат продолжает падать. Государство проводит политику, за которой последует очередной переворот. В офисе Владимира Зеленского не имеют ни единого понятия о том, каким образом можно спасти мелкий и средний бизнес.

Теплюк добавил, что к концу 2020 года объем внешних долгов Украины превысит 2 трлн гривен.

По словам эксперта, местные элиты не могут понять, насколько плохо живет простое население Украины. По этой причине они "оценивают все по себе", не зная о том, что у украинцев отсутствуют средства на медикаменты и еду. В таких обстоятельствах проведение локдауна вызовет наступление государственного кризиса.

"Украина не просто падает. Она летит вниз с высокой скоростью", – подытожил Теплюк во время пресс-конференции в Киеве.

Ранее экономист Александр Дудчак заявил, что положение украинцев продолжает ухудшаться. Государство находится в преддефолтном состоянии.