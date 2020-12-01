Конфликт в Приднестровье может разгореться с новой силой

Вывод российских миротворцев из Приднестровья может обернуться серьезными последствиями, ведь часть военных охраняет склады боеприпасов в Колбасне. Так Сергей Лавров прокомментировал слова Майи Санду о незаконном нахождении оперативной группы на территории региона.

"Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами",

– предупредил министр иностранных дел. Он также напомнил, что миротворцы из России находятся в Приднестровье так же, как и из Украины и Молдавии, – в соответствии с одобренными ОБСЕ решениями группы "5 + 2".

Глава МИД подчеркнул, что именно российские военные остановили "горящую фазу" конфликта, а затем сохраняли его в "замороженном" состоянии. Теперь же миротворцы пытаются поддерживать стабильную обстановку в Приднестровье, чтобы не допустить кровопролития.

Сергей Лавров, комментируя высказывания Майи Санду о внешней политике, заключил: хорошие отношения между странами можно поддерживать лишь при учете взаимных интересов и ранее достигнутых договоренностей, пишет RT.

Напомним, накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что российские военные должны покинуть Приднестровье, а также предложила миротворцам забрать охраняемое ими оружие.