В ведомстве указали, что информация, появившаяся в СМИ, оказалась ложной

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о том, что ведомство не проверяет выступление Алексея Навального на предмет экстремизма, о чем ранее написали журналисты.

"Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности",

– говорится в заявлении Петренко.

В ведомстве обратили внимание на то, что всегда быстро рассказывают общественности о важных доследственных проверках и уголовных делах, которые расследуют.

Петренко также обратилась к журналистам и попросила их публиковать на страницах своих изданий только проверенную информацию от официальных источников. Представитель СК РФ призвала не ссылаться на анонимные источники, которые, по ее словам, порой специально используют ложную информацию, чтобы привлечь внимание к некоторым личностям.