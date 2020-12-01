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Правительство Японии выразило протест в связи с началом боевого дежурства расчетов ЗРС С-300В4 по противовоздушной обороне на Курильских островах.В Токио назвали усиление нашего военного присутствия на гряде "неприемлемым" и "не соответствующим" позиции руководства Страны восходящего солнца по "северным территориям", передает РИА "Новости".
Ранее сегодня сообщалось, что российские
зенитно ракетные системы
приступили к боевой вахте на Курилах. Данные ЗРС будут прикрывать важные объекты региона от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
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