Власти Страны восходящего солнца возмущены "неприемлемыми" действиями РФ

Правительство Японии выразило протест в связи с началом боевого дежурства расчетов ЗРС С-300В4 по противовоздушной обороне на Курильских островах.

В Токио назвали усиление нашего военного присутствия на гряде "неприемлемым" и "не соответствующим" позиции руководства Страны восходящего солнца по "северным территориям", передает РИА "Новости".

Ранее сегодня сообщалось, что российские зенитно ракетные системы приступили к боевой вахте на Курилах. Данные ЗРС будут прикрывать важные объекты региона от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

