Российские миротворцы в Приднестровье нарушают суверенитет Молдавии - Столтенберг

Североатлантический блок нацелен на диалог с новым президентом Республики

Россия нарушает суверенитет Молдавии тем, что разместила миротворцев на территории Приднестровья. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам совещания глав МИД стран альянса. 

По его словам, в блоке ждут контактов с новым молдавским лидером Майей Санду. Норвежец подчеркнул, что Кишинев является партнером НАТО.

"Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье", – цитирует "Московский комсомолец" Столтенберга.

Глава Североатлантического военного союза считает, что Москва вообще имеет склонность к нарушению суверенитета соседних стран и тут же привел примеры – Абхазия, Южная Осетия и Крым.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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