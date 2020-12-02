Курс рубля
- Экономист озвучила причину шаткого положения рубля
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс евро резко перескочил отметку в 91 рубль
Украинский постпред
поучаствовал в заседании Генассамблеи ООН. Мероприятие было посвящено памяти жертв
Второй мировой войны. Там Сергей Кислица рассказал, кого официальный Киев записал
в виновники самого страшного в истории человечества кровопролития. Оказалось,
что план всемирного конфликта глава немецких фашистов Адольф Гитлер разработал "вместе" с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным.
Внезапно украинцы вместе с поляками стали жертвами советских войск. Армию, разгромившую Гитлера, власти Незалежной обвинили в уничтожении тысяч жителей Украины в 1941 году.
Киевский режим после госпереворота 2014 года ведет планомерную линию переписывания истории. Пока страшные события Второй мировой войны еще сохранились в памяти поколений, многие отмахиваются от подобного рода заявлений.
Не поддержали плоды фантазий высокопоставленного украинца и большинство стран-участниц Генассамблеи. Представитель Израиля напомнил, что именно СССР заплатил за разгром фашистов миллионами жизней советских солдат и гражданского населения, пишет РИА ФАН.
Впрочем, выгонять лжеца-провокатора с торжественного мероприятия никто не стал.
В России тоже есть любители винить во всем советский период. Так, гражданин трех стран Владимир Познер недавно обвинил большевиков во всех бедах России.
Москва попала в трудное положение из-за собственных ошибок в отношениях с Минском