На Украине "раскрыли" имена виновников Второй мировой войны

На Украине "раскрыли" имена виновников Второй мировой войны
Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/www.globallookpress.com
Незалежная продолжает удивлять мировое сообщество альтернативными вариантами исторических событий

Украинский постпред поучаствовал в заседании Генассамблеи ООН. Мероприятие было посвящено памяти жертв Второй мировой войны. Там Сергей Кислица рассказал, кого официальный Киев записал в виновники самого страшного в истории человечества кровопролития. Оказалось, что план всемирного конфликта глава немецких фашистов Адольф Гитлер разработал "вместе" с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным.

Внезапно украинцы вместе с поляками стали жертвами советских войск. Армию, разгромившую Гитлера, власти Незалежной обвинили в уничтожении тысяч жителей Украины в 1941 году.

Киевский режим после госпереворота 2014 года ведет планомерную линию переписывания истории. Пока страшные события Второй мировой войны еще сохранились в памяти поколений, многие отмахиваются от подобного рода заявлений.

Не поддержали плоды фантазий высокопоставленного украинца и большинство стран-участниц Генассамблеи. Представитель Израиля напомнил, что именно СССР заплатил за разгром фашистов миллионами жизней советских солдат и гражданского населения, пишет РИА ФАН.

Впрочем, выгонять лжеца-провокатора с торжественного мероприятия никто не стал. 

В России тоже есть любители винить во всем советский период. Так, гражданин трех стран Владимир Познер недавно обвинил большевиков во всех бедах России.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Ну уж если лизать зад хозяевам так лизать усердно чем и занимаются хохлы. А если брать факты то самыми жестокими в концлагерях были выбранные немцами из пленных капо и подавляющее большинство это были...... украинцы, не даром после разгрома немцев они ломанулись кто в Канаду а кто и Аргентину. Так что предательство в смеси изуверством это их все Нахтигаль показал это очень наглядно.
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
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Гость
Клеймо пособников нацистов, полицаев, извергов и убийц сотен тысяч женщин, детей и мирных граждан на хохлах будет ВЕЧНО!!!
Нацисты убивали ради своей <цензура>.
Хохлы - ради удовольствия!
Сейчас в ВР Украины засел сын такого пособника нацистов, полицая медведчук, который вместе со своими поддельниками с опзж рабиновичем, бойко. шуфричем, кивой и прочими отморозками открыто работают фсб рфии.
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Ответить
Гость
Клеймо пособников нацистов, полицаев, извергов и убийц сотен тысяч женщин, детей и мирных граждан на хохлах будет ВЕЧНО!!!
Нацисты убивали ради своей <цензура>.
Хохлы - ради удовольствия!
А власовцы ради чего убивали?
Гость
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Познер конечно умный человек но иногда такое ляпнит Но это у него от старости
Гость
Ответить
Клеймо пособников нацистов, полицаев, извергов и убийц сотен тысяч женщин, детей и мирных граждан на хохлах будет ВЕЧНО!!!
Нацисты убивали ради своей <цензура>.
Хохлы - ради удовольствия!
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