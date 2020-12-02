Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт

Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер лишь пользуется благами России

Все надежды создать Союзное государство канули в Лету. Белорусский лидер никогда не пойдет на реальную интеграцию с нашей страной, он только пользуется преференциями, которые дает подвешенное состояние и призрак объединения двух государств. Такой позиции придерживается эксперт по Республике Андрей Суздальцев.

Политолог пояснил, что до 2000 года Александр Лукашенко всерьез рассчитывал возглавить Россию, именно такие амбиции подтолкнули его к тому, чтобы вести диалоги на тему возможного слияния двух государств.

Приход Владимира Путина к власти спутал Батьке все карты. В интервью изданию "Украина.ру" Суздальцев пояснил, что когда Лукашенко осознал – пост российского главнокомандующего ему не светит, его интерес к Союзному государству сошел на нет.

При этом Москва продолжила вкачивать в Батьку ресурсы, рассчитывая на грядущую интеграцию, а тот лишь пользовался этим в собственных интересах, убежден эксперт. Так что ни о каком реальном создании Союза при Лукашенко можно и не мечтать. 

Кстати, польский журналист Вацлав Радзивинович недавно предположил, что Россия решила поторопить Лукашенко покинуть президентский пост. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Они вкладывали и в Додон и его партию из Молдовы, но зря. Этот тип не оправдал доверие населения и не переизбрали на второй срок, тем самым деньги русских налогоплатещиков тю,тю,тю.
СТОП российский оккупант ! Украина, Беларуссия, Молдавия не ваша!
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Гость
Если кто помнит, то последним камнем преткновения стал вопрос, и он самый главный - о деньгах, а точнее кто и где и какие их будет печатать. Путин естественно сказал, конечно наш рубль и в России. Так, что <цензура> и не свистите.
Рубль в Киевской Руси был частью гривны!
Гость
Ответить
Если кто помнит, то последним камнем преткновения стал вопрос, и он самый главный - о деньгах, а точнее кто и где и какие их будет печатать. Путин естественно сказал, конечно наш рубль и в России. Так, что <цензура> и не свистите.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант ! Белорусия не ваша!
А зачем вам россиянам союзное государство?
Ответы.
1. Прирост территорий для жителей империи ЗЛА как наркотик и вы не можете без прироста территорий и увеличения количества вассалов прожить.
2. Бункерному вождю путину надо хоть как то легитимизировать свое тридцатилетние пребывание на троне.
3. Империи ЗЛА нужны новые человеческие, интеллектуальные, природные, производственные и <цензура>. ресурсы. Кто то ведь должен умирать за империю в различных войнах, конфликтах которые Россия сама развязывает и без которых не может прожить и дня.
Может ещё для чего то? Кто может поправить поправьте.
откуда вы беретесь такие "умники"?
СТОП российский оккупант ! Белорусия не ваша!
Ответить
А зачем вам россиянам союзное государство?
Ответы.
1. Прирост территорий для жителей империи ЗЛА как наркотик и вы не можете без прироста территорий и увеличения количества вассалов прожить.
2. Бункерному вождю путину надо хоть как то легитимизировать свое тридцатилетние пребывание на троне.
3. Империи ЗЛА нужны новые человеческие, интеллектуальные, природные, производственные и <цензура>. ресурсы. Кто то ведь должен умирать за империю в различных войнах, конфликтах которые Россия сама развязывает и без которых не может прожить и дня.
Может ещё для чего то? Кто может поправить поправьте.
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