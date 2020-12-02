Москва попала в трудное положение из-за собственных ошибок в отношениях с Минском

Ситуация в Белоруссии вынудила Россию поддержать президента Александра Лукашенко, но этот выбор дался ей непросто. По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, ни один из нынешних претендентов на власть в соседней республике не устраивает Москву.

"Из тех плохих вариантов, который сейчас есть у России – Тихановская или Лукашенко – России приходится выбирать Лукашенко. Но не более того. Нельзя сказать, что мы относимся к Лукашенко со всей душой",

– отметил эксперт. Он напомнил прозрачные намеки главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Москва-то выполняет все взятые на себя обязательства. Из этого было понятно, что Минск их не выполняет.

Но Лукашенко и сейчас не считает нужным держать слово. Он придерживается позиции "мало ли что я обещал, когда мне было плохо". Сейчас его положение не столь плачевно, поэтому он игнорирует собственные обещания, считая, что поддержка РФ уже никуда не денется.

"Мол, даже я, такой противный, лучше, чем Тихановская",

– пояснил Жарихин точку зрения Лукашенко в комментарии "Украине.ру". И, по мнению эксперта, глава Белоруссии прав. В нынешней ситуации действующий президент Белоруссии для РФ лучше новой западной марионетки. Москва сама в этом виновата, допустив массу ошибок и просчетов на российско-белорусском направлении прежде. Но теперь выхода нет – из двух зол приходится выбирать меньшее.

Ранее эксперты обратили внимание, что Лукашенко сначала пригрозил странам Прибалтики, поддержавшим протесты в Белоруссии, отказом от использования их инфраструктуры, а на деле не стал портить с ними отношения.