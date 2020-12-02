В Совфеде одобрили закон об удаленной работе

Согласия работника трудиться в таком режиме не потребуется

Совет Федерации рассмотрел и одобрил закон об удаленке. Он начнет действовать в 2021 году.

В документе сказано о постоянной дистанционной работе, согласно подписанному договору, а также временной – под влиянием обстоятельств, – и комбинированной, при которой сотрудник будет занят и на рабочем месте и на расстоянии. Перевод в такой режим на время не должен превышать полугода,  отметила глава социального комитета верхней палаты парламента Инна Святенко.

По этому закону, сокращать зарплату работодатель не сможет. Но сотрудника уволят, если он в течение двух суток не выходит на связь. Нахождение сотрудника в онлайне сутками по требованию работодателя приравнивается к сверхурочному труду и оплачивается дополнительно.

Сказано в документе и о том, как действовать, если работающий на удаленке заболел. Он должен сходить к врачу и номер полученного больничного послать начальнику по электронной почте.

В конце октября новый закон приняли в Госдуме.

Полина ДОРОЖКИНА

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