В Незалежной решили сорвать запланированную встречу с представителями ДНР и ЛНР

В среду, 2 декабря, Украина может устроить бойкот Совету безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Незалежная решила сорвать встречу СБ ООН. Туда должны прибыть представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В бойкоте примут участие США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия – все страны-участницы ОБСЕ, входящие в Совбез, кроме России, отметил украинский министр в беседе с корреспондентом "Интерфакс-Украина".



