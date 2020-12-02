Украина устроит бойкот Совбезу ООН

Украина устроит бойкот Совбезу ООН
Фото: Wang Jiangang/Xinhua/www.globallookpress.com
В Незалежной решили сорвать запланированную встречу с представителями ДНР и ЛНР

В среду, 2 декабря, Украина может устроить бойкот Совету безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Незалежная решила сорвать встречу СБ ООН. Туда должны прибыть представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В бойкоте примут участие США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия – все страны-участницы ОБСЕ, входящие в Совбез, кроме России, отметил украинский министр в беседе с корреспондентом  "Интерфакс-Украина". 


Полина ДОРОЖКИНА

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