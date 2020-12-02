Дорога в ад: Путин высказался о вмешательстве Запада в дела Белоруссии

Дорога в ад: Путин высказался о вмешательстве Запада в дела Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стремление "помочь" чужим демократическим процессам приводит к проблемам в других странах

Запад привык объяснять свое вмешательство во внутренние дела разных государств "добрыми намерениями" – стремлением помочь развитию гражданского общества, дать денег на мероприятия, оказать информационную и политическую поддержку. Но ничем хорошим для стран, где с чужой помощью происходила смена власти, это не оканчивалось. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в среду, 2 декабря.

"Всегда объясняют лучшими намерениями. А как известно хорошими намерениями вымощена дорога в ад",

– напомнил Путин, отметив, что опыт "цветных революций" и "арабской весны" уже должен бы всех научить: народы должны иметь возможность самостоятельно разбираться с важными для них вопросами.

Ранее, выступая на проходящем в онлайн-формате саммите ОДКБ, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются усилить гражданское недовольство в республике, преследуя собственные интересы.

Николай ВИКТОРОВ

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Morze
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Jamison
Я ему не верю. Не могу даже вспомнить когда этот человек говорил правду. Или я не прав?
Если честно, то хотелось бы как в Париже.
Я тебе не верю. Не могу даже вспомнить когда ты говорил правду. Или я не прав?
Jamison
Ответить
Я ему не верю. Не могу даже вспомнить когда этот человек говорил правду. Или я не прав?
Если честно, то хотелось бы как в Париже.
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