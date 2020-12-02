Уступки Горбачева президенту США назвали "политическим Чернобылем"

Уступки Горбачева президенту США назвали "политическим Чернобылем"
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 1989 г. была открыта возможность для продвижения НАТО на восток

31 год назад произошли события, изменившие политический расклад в мире. В ходе встречи с президентом США Джорджем Бушем-старшим на Мальте 2 декабря 1989 г. советский лидер Михаил Горбачев пошел на беспрецедентные уступки американской стороне, ничего не выбив для СССР.

"Горбачев согласился на все требования США – объединение Германии, отказ от влияния в Восточной Европе, прекращение помощи Кубе и Никарагуа",

напоминает автор телеграм-канала "Пул №3". Взамен было обещано, что НАТО не продвинется на восток ни на дюйм. Но эти заявления не были зафиксированы юридически и уже вскоре оказались нарушены.

Эти события, последствия которых и сегодня расхлебывает Россия, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов назвал "Политическим Чернобылем".

Ранее Горбачева обвинили в том, что он позволил Германии вступить в НАТО ради получения Нобелевской премии мира.

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