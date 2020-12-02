Минск наблюдает активизацию военного присутствия у границ ОДКБ

Пентагон и Североатлантический альянс расширяют свое присутствие у западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время онлайн-саммита ОДКБ.

Он отметил, что сейчас мир оказался на пороге новой гонки вооружений.

"Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", – цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Бацка напомнил, что на территории соседней Польши разворачивается дополнительный американский контингент. Кроме того, у Варшавы созрел план создания новых объектов военной инфраструктуры. Также угроза исходит и от государств Прибалтики.

"Вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", – заметил Александр Григорьевич, не уточнив, что это за страны.

Он не смог удержаться, чтобы не упомянуть ситуацию внутри самой Белоруссии. По его словам, страна испытывает прямое вмешательство извне во внутренние дела Республики, в том числе через провоцирование гражданского населения. От Минска откровенно требуют поменять власть, законы и социальное устройство государства, полагает глава государства.

Лукашенко назвал поведение Польши и Прибалтики по отношению к Белоруссии "оголтелым". Он призвал граждан этих стран обратить внимание на "недостойные и бессовестные" действия своих правительств.

Напомним, в ноябре текущего года президент Польши Анджей Дуда сообщил о подписании с Вашингтоном соглашения о переброске в Республику дополнительных сил Пентагона в количестве 5,5 тыс военнослужащих для сдерживания России.

При этом бывший депутат польского Сейма и Европарламента Анджей Запаловский заявил, что простые граждане не хотят, чтобы американцы превратили их страну в инструмент военно-политического давления на Москву.

