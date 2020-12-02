Москве предложили начать раскалывать блок изнутри

Москве необходимо расширять сотрудничество с Анкарой, чтобы в дальнейшем использовать ее в противостоянии с Североатлантическим блоком. Такое мнение высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев изданию Nation News.

Эксперт отметил, что натовские стратеги планируют увеличить военное присутствие в Черном море. Исходя из этих намерений, Россия должна развивать тесные связи с Турцией ради того, чтобы ее морские силы были формально частью флота альянса.

Также Анкара может поставить барьер для слишком частой ротации боевых кораблей НАТО в регионе.

При грамотном подходе, полагает Перенджиев, Россия может с помощью Турции в состоянии даже расколоть альянс изнутри, пишет "Свободная пресса".

На брифинге в Брюсселе 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что для блока Черное море имеет важное стратегическое значение, причем для всех участников организации. Особо норвежец отметил сотрудничество альянса в регионе с Грузией и Украиной, по ходу обвинив РФ в нарушении "территориальной целостности" этих государств, передают РИА "Новости".

