По словам политика, Кремлю стоит усилить свое влияние в медийном поле Незалежной

Все вопросы внешней и внутренней политики на Украине сводятся к решениям, которые направлены против самого государства. В таком случае единственным выходом из сложившейся ситуации остается смена действующей власти. Только после этого отношения Киева с Москвой улучшатся, заявил бывший премьер Незалежной Николай Азаров.

По словам экс-главы украинского правительства, власти Украины работают полностью под внешним управлением. Киев проводит антигосударственную политику, а в стране процветает экстремизм, поддерживаемый западными спецслужбами. Население живет под страхом и террором, а местные медиа зомбируют украинцев "российской угрозой".

Соцопросы, проведенные на Украине, продолжил политик, показали, что 60% населения действительно верят в "российскую агрессию", благодаря чему Киев проводит антисоциальную политику. В таких обстоятельствах Россия должна усилить свое влияние в информационном поле Незалежной – несмотря на массовые запреты, большинство украинцев смотрят российские телепередачи.

По мнению политика, российскому руководству стоит снять художественные фильмы, которые позволят усилить свое влияние на Украине.

"Расскажите, как было на самом деле. Поставьте нормальный фильм, который мог бы заинтересовать людей", – заявил Азаров в интервью "Говорит Москва".

Экс-премьер добавил, что для улучшения отношений между странами Украина должна обрести самостоятельность. В таком случае смена власти является обязательным условием.

Ранее Азаров заявил, что у Киева отсутствуют ресурсы для строительства военно-морских баз на берегу Черного моря.