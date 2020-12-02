Экс-премьер Украины назвал главное условие мира с Россией

Экс-премьер Украины назвал главное условие мира с Россией
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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По словам политика, Кремлю стоит усилить свое влияние в медийном поле Незалежной

Все вопросы внешней и внутренней политики на Украине сводятся к решениям, которые направлены против самого государства. В таком случае единственным выходом из сложившейся ситуации остается смена действующей власти. Только после этого отношения Киева с Москвой улучшатся, заявил бывший премьер Незалежной Николай Азаров.

По словам экс-главы украинского правительства, власти Украины работают полностью под внешним управлением. Киев проводит антигосударственную политику, а в стране процветает экстремизм, поддерживаемый западными спецслужбами. Население живет под страхом и террором, а местные медиа зомбируют украинцев "российской угрозой".

Соцопросы, проведенные на Украине, продолжил политик, показали, что 60% населения действительно верят в "российскую агрессию", благодаря чему Киев проводит антисоциальную политику. В таких обстоятельствах Россия должна усилить свое влияние в информационном поле Незалежной – несмотря на массовые запреты, большинство украинцев смотрят российские телепередачи.

По мнению политика, российскому руководству стоит снять художественные фильмы, которые позволят усилить свое влияние на Украине.

"Расскажите, как было на самом деле. Поставьте нормальный фильм, который мог бы заинтересовать людей", – заявил Азаров в интервью "Говорит Москва".

Экс-премьер добавил, что для улучшения отношений между странами Украина должна обрести самостоятельность. В таком случае смена власти является обязательным условием. 

Ранее Азаров заявил, что у Киева отсутствуют ресурсы для строительства военно-морских баз на берегу Черного моря.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
Азаров враг Украины. Что-бы улучшить отношения с россией,надо россии уйти с Украины,освободить Крым и вывезти или уничтожить все что россия туда завезла,это касается вооружения,военных и всех других добровольцев из россии.,восстановить все что разрушили,предпиятия,шахты,городскую структуру жилье и многое другое.Расчитатся с украиной за убийство 13-15 тис.украинцев из расчета по ГААГЕ,извенится перед Украиной за преступления на Украине,тогда можна расчитывать на улучшения отношений.
:)) можна... извЕнится
учи русский язык иначе русский господин тебя не поймет и пришибёт вместо кабанчика
Гость
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Гость
Азаров враг Украины. Что-бы улучшить отношения с россией,надо россии уйти с Украины,освободить Крым и вывезти или уничтожить все что россия туда завезла,это касается вооружения,военных и всех других добровольцев из россии.,восстановить все что разрушили,предпиятия,шахты,городскую структуру жилье и многое другое.Расчитатся с украиной за убийство 13-15 тис.украинцев из расчета по ГААГЕ,извенится перед Украиной за преступления на Украине,тогда можна расчитывать на улучшения отношений.
Дырку от бублика получишь. С Россией отношения могут когда-нибудь и улучшится, если Украина освободится от фашистской идеологии и включит мозги, но судя по тем комментариям, которые здесь звучат, Украине это не грозит.
Гость
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Гость
Азаров враг Украины. Что-бы улучшить отношения с россией,надо россии уйти с Украины,освободить Крым и вывезти или уничтожить все что россия туда завезла,это касается вооружения,военных и всех других добровольцев из россии.,восстановить все что разрушили,предпиятия,шахты,городскую структуру жилье и многое другое.Расчитатся с украиной за убийство 13-15 тис.украинцев из расчета по ГААГЕ,извенится перед Украиной за преступления на Украине,тогда можна расчитывать на улучшения отношений.
Перед тобой, бандеровский недобиток никто извиняться не будет
Гость
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Азаров враг Украины. Что-бы улучшить отношения с россией,надо россии уйти с Украины,освободить Крым и вывезти или уничтожить все что россия туда завезла,это касается вооружения,военных и всех других добровольцев из россии.,восстановить все что разрушили,предпиятия,шахты,городскую структуру жилье и многое другое.Расчитатся с украиной за убийство 13-15 тис.украинцев из расчета по ГААГЕ,извенится перед Украиной за преступления на Украине,тогда можна расчитывать на улучшения отношений.
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