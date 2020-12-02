Властям Незалежной посоветовали внимательно изучить биографии "героев", которым сегодня там ставят памятники

Вчерашнее заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о виновниках развязывания Второй Мировой войны морально ничтожно. Так оценил выступление украинца в стенах Организации Объединенных Наций председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Представитель Украины в ООН, исказив начало 2-й мировой войны, забыл осудить поддержку Гитлера нынешними "героями" Украины, которым кричат "слава!" и ставят памятники, и их вклад в ужасающее уничтожение мирный людей во Львове, Бабьем Яру, Волыне. Морально ничтожное выступление", - написал российский сенатор в своем "Твиттере".

Напомним, накануне пан Кислица на торжественном заседании Генассамблеи ООН в память о жертвах Второй Мировой войны заявил, что к ней привел сговор советского лидера Иосифа Сталина и вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. В новой историографии Незалежной поляки и украинцы стали жертвами советской "оккупации".

Подобные речи постмайданных руководителей уже стали нормой. Так, сам президент Украины Владимир Зеленский в начале этого года на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве поддержал нынешний западный тренд о перекладывании вины за начало войны на СССР и Германию и на развенчание героической победы Красной Армии в 1945 году.

Глава РФ Владимир Путин уже давал свою яркую оценку подобным инсинуациям, назвав их "чушью собачьей".