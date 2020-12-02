"Ничтожное выступление": в Москве оценили слова посланника Киева в ООН

"Ничтожное выступление": в Москве оценили слова посланника Киева в ООН
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Властям Незалежной посоветовали внимательно изучить биографии "героев", которым сегодня там ставят памятники

Вчерашнее заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о виновниках развязывания Второй Мировой войны морально ничтожно. Так оценил выступление украинца в стенах Организации Объединенных Наций председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Представитель Украины в ООН, исказив начало 2-й мировой войны, забыл осудить поддержку Гитлера нынешними "героями" Украины, которым кричат "слава!" и ставят памятники, и их вклад в ужасающее уничтожение мирный людей во Львове, Бабьем Яру, Волыне. Морально ничтожное выступление", - написал российский сенатор в своем "Твиттере".

Напомним, накануне пан Кислица на торжественном заседании Генассамблеи ООН в память о жертвах Второй Мировой войны заявил, что к ней привел сговор советского лидера Иосифа Сталина и вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. В новой историографии Незалежной поляки и украинцы стали жертвами советской "оккупации".

Подобные речи постмайданных руководителей уже стали нормой. Так, сам президент Украины Владимир Зеленский в начале этого года на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве поддержал нынешний западный тренд о перекладывании вины за начало войны на СССР и Германию и на развенчание героической победы Красной Армии в 1945 году.

Глава РФ Владимир Путин уже давал свою яркую оценку подобным инсинуациям, назвав их "чушью собачьей".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России

Процедура будет бесплатной и добровольной

Путин использовал в Карабахе новый ловкий тактический прием - СМИ

Москва после сбитого вертолета выдвинула Баку жесткий ультиматум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей