В России жестко ответили на наглые действия НАТО в Черном море

В России жестко ответили на наглые действия НАТО в Черном море
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агрессивная политика альянса вызывает озабоченность у россиян

В России не оставили без внимания наглое обвинение главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что в Крыму возросла военная сила нашей страны. Российский сенатор от полуострова Сергей Цеков считает, что Североатлантический альянс подобными заявлениями, на самом деле, оправдывает увеличение своей военной мощи в Черном море. 

Политик обратил внимание на то, что Россия в этом регионе занимается защитой страны и ее безопасностью. А вот "прикрытие" НАТО активностью российских сил вызывает беспокойство. 

Как заявил Цеков РИА "Новости", страны альянса ведут себя беспринципно и жестко, Россия же в регионе всего лишь отвечает на такую политику организации. 

Первый зампред комитета обороны Александр Шерин же подчеркнул, что НАТО необходимо оправдать тот факт, что он тратит все больше средств на оборону. Альянс, по его словам, выбирает потенциального врага. И в НАТО, видимо, считают, что могут без последствий кидаться обвинениями в адрес России. Нашей стране, по словам Шерина, важно заниматься и экономикой, чтобы и с ее помощью демонстрировать Западу свою силу. 

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет увеличивать свои силы на воде и на суше, а также в воздухе в регионе Черного моря из-за действий России в Крыму. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Вот тебе не на дюйм на восток, обманули нашего Мишу, как ребенка...
Гость
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Так Енс же викинг, викинги в своё время и на Кавказе побывали..
Акиншин В.Н.
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Другие представители с обладанием статуса Постоянных Членов СБ ООН себя своим присутствием в НАТО девальвировали свой голос пред Международным Судом, и только РОССИЯ потому и с таким правом введения Беларуси и Украины в СБ ООН, а потому и Украина, хватит с РОССИЕЙ бодаться, мы то причём, кли у вас в хать няпарядак.
Акиншин В.Н.
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Господин Столтенберг просто стремится получить иск не только от РОССИИ и Беларуссии, но и от Украины, за то, что "выбросили" из СБ ООН, просто и ясно, постоянный Чл. СБ ООН, как организаторы полноправными и тем более после разрушения СССР, явились с самостоятельностью, а их так, то и при усилении НАТО, им право на получение места в экономчасти громадным иском, потому что это и они при организации являлись, а теперь и не формальными представителями, а им ня святило, токма РОССИЯ осталась?, нет она и их введет опять или разбягайтися, но шестую часть собственности и СБ и ООН, в я р н и т я!
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