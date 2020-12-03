Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса

Вчера состоялась инициированная Россией встреча в Совбезе ООН. Мероприятие было посвящено ситуации на юго-востоке Украины. Впрочем, самой Украины там не было, как и ряда ее сторонников. Великобритания, США и Эстония пояснили, почему приняли решение проигнорировать важное обсуждение.



В мероприятии поучаствовали представители ЛНР и ДНР. Жители Донбасса пришли высказать свою точку зрения на конфликт, разворачивающийся на их территории. Однако объективный формат обсуждений, где обе стороны противостояния – Украина и Донбасс – имеют право говорить, устроил не всех. Так, американцы, британцы и эстонцы не явились на мероприятие, так как считают, что предложенный формат своей задачей имеет "искажение" реального положения дел на Украине.

В совместном заявлении они указали, что цель встречи – ввести другие государства в заблуждение и в неверном свете представить ситуацию на юго-востоке Незалежной, пишет РИА "Новости".

Кстати, бойкотом государства не ограничились. Так, Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.