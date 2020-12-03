Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН
Фото: Li Muzi/XinHua/www.globallookpress.com
Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса

Вчера состоялась инициированная Россией встреча в Совбезе ООН. Мероприятие было посвящено ситуации на юго-востоке Украины. Впрочем, самой Украины там не было, как и ряда ее сторонников. Великобритания, США и Эстония пояснили, почему приняли решение проигнорировать важное обсуждение.

В мероприятии поучаствовали представители ЛНР и ДНР. Жители Донбасса пришли высказать свою точку зрения на конфликт, разворачивающийся на их территории. Однако объективный формат обсуждений, где обе стороны противостояния – Украина и Донбасс – имеют право говорить, устроил не всех. Так, американцы, британцы и эстонцы не явились на мероприятие, так как считают, что предложенный формат своей задачей имеет "искажение" реального положения дел на Украине.

В совместном заявлении они указали, что цель встречи – ввести другие государства в заблуждение и в неверном свете представить ситуацию на юго-востоке Незалежной, пишет РИА "Новости".

Кстати, бойкотом государства не ограничились. Так,  Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Влад
ДНР и ЛНР - это в первую очередь люди, которые там жили всегда, и обращаться с ними надо по людски, нет людей второго сорта. Каждый имеет право высказаться и объяснить свою позицию. И его нормальные люди должны выслушать и дальше принимать или не принимать аргументы. Чечню пришли талибы и наемники, и когда чеченцы поняли что им не по пути с ними тогда и встали на сторону России во главе с Кадыровым старшим. так что не путайте берега.
Дебилушка хохлятская....Показания будут давать украинсике руководители..если смогут выжить до этого момента
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш!
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Гость
вот это и есть западная дерьмократия и свобода слова...
А зачем транслировать встречу с представителями созданных Россией террористических организаций ДНР и ЛНР которые не стесняясь организовали на территории Донецка концлагерь под названием "Изоляциия" с пытками на подобии тех, что были в концлагерях Аушвиц и Освенцим орг. фашисткой Германией.
Придёт время и узники эти лагерей будут давать показания против правителей ДНР и ЛНР в трибунале в ГААГЕ.
Транслировать этих преступников против человечества всё равно что транслировать встречу с руководителями запрещённых организаций Аль-Каида или <цензура>.
Влад
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Гость
Кто такие ДНР и ЛНР совсем берега потеряли Чечня хотела отойти от России так ее разрушили до основания а сейчас вбухивают миллиарды на восстановления
ДНР и ЛНР - это в первую очередь люди, которые там жили всегда, и обращаться с ними надо по людски, нет людей второго сорта. Каждый имеет право высказаться и объяснить свою позицию. И его нормальные люди должны выслушать и дальше принимать или не принимать аргументы. Чечню пришли талибы и наемники, и когда чеченцы поняли что им не по пути с ними тогда и встали на сторону России во главе с Кадыровым старшим. так что не путайте берега.
Гость
Ответить
Кто такие ДНР и ЛНР совсем берега потеряли Чечня хотела отойти от России так ее разрушили до основания а сейчас вбухивают миллиарды на восстановления
Гость
Ответить
вот это и есть западная дерьмократия и свобода слова...
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Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

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