Лукашенко тайно похоронит интеграцию с Россией - политик

Лукашенко тайно похоронит интеграцию с Россией - политик
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский президент ловко изворачивается и выходит сухим из воды

Александру Лукашенко удается то, что не получилось сделать бывшим главам Украины и Молдавии – Виктору Януковичу и Игорю Додону. Он только притворяется, что исполнит все договоренности, но этого не будет. А интергацию с Россией и вовсе тайно похоронит, выразила уверенность замглавы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвира Мирсалимова.

На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в адрес Батьки прозвучало напоминание о необходимости, согласно принятым в Сочи договоренностям, провести реформу Конституции. Президент Белоруссии и его команда сразу стали изображать готовность выполнить обещания, но, увы, ни теперь, ни в дальнейшем они никаких шагов в этом направлении не предпримут, считает политик.

Игра главы Республики в "Щас подпишу" длится 20 с половиной лет и удачно продолжается. Интрига и умение манипулировать обещаниями помогают ему удержаться на плаву, добавила Мирсалимова.

Что касается объединения с Россией, то Лукашенко выгоднее похоронить интеграцию, ведь "слаще власти только еще большая власть". Только делать это он будет тайно, отметила замглавы молодежного движения .

Пока же ему нужно ловко притворяться, чтобы получать кредиты и  льготы, необходимые для сохранения власти, иначе в критическую минуту никто не спасет. А дальше будет так, как было много раз – получив у РФ углеводороды, власть по-тихому станет заигрывать с Западом и "выкорчевывать русский язык", заключила политик, отвечая на вопросы корреспондента издания "Украина.ру".

На днях Александру Григорьевичу пришло из Москвы последнее предупреждение.Напомнив о данных Владимиру Путину обещаниях, его буквально поторопили с уходом с поста президента.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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кремль сам виноват в своей слабости и глупости,даже обывателю понятно что с тараканом нужно играть по проверенным правилам того же запада,договорились о чемто и пока какуюто часть не выполнит не проходит ни кредит ни другой пряник,т.е шаг за шагом,выполнил первый шаг-получил пряник,выполнил следующ шаг-следующ пряник
и циничней с ним нужно быть,не друг он нам,россии,и не брат,народ здравомыслящий белоруссии нам родной а не его режим
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