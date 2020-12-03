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Недавно Ангела Меркель объявила, что не будет бороться за
пост немецкого канцлера в будущем году. С ее уходом обещает закончиться целая
эпоха – политик занимала высокую должность более 15 лет и во многом определяла
не только направление действий Германии, но и всего Евросоюза. По мнению
известного политолога, полковника в отставке Андрея Кошкина, уход Меркель сильно
повлияет на российско-немецкие отношения.
До того, как пост канцлера заняла Меркель, Кремль имел достаточно теплые и тесные отношения с Берлином. С приходом Ангелы наступило охлаждение, так как она стала вести страну по курсу, ориентированному на Америку. Когда ее эпоха закончится, ситуация должна измениться. Однако ждать перемен в ближайшие годы не стоит, отметил Кошкин.
Эксперт пояснил, что для такого процесса нужно время, тем более что у руля России останется Владимир Путин, а значит полного "обнуления" отношений между государствами не будет.
При этом, по мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта, отношения Москвы и Берлина во многом определит то, как будут развиваться события между РФ и США, передает телеканал "360". С приходом Джо Байдена в Белый дом ситуация в этом вопросе может обостриться.
Кстати, недавно депутат бундестага Клаус Эрнст обвинил НАТО в испорченных отношениях Европы с Россией.
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