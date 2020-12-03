СМИ: Чубайс может получить должность в ООН

Экс-глава "Роснано" не останется без работы

В последнее время в Сети активно обсуждается уход главы "Роснано" Анатолия Чубайса из компании, чье место займет первый зампред коллегии ВПК Сергей Куликов. Оказалось, что Чубайс вряд ли лишится работы совсем. 

Как сообщил собеседник "Коммерсанта", экс-глава "Роснано" может получить должность в постоянном представительстве РФ в ООН. Однако источники издания из министерства иностранных дел РФ указали на то, что не слышали о подобной возможности, подчеркивает URA.RU.

Полина ИВАНОВА

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