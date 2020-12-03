Выслужился: главой ЦРУ может стать разработчик антироссийских санкций

Выслужился: главой ЦРУ может стать разработчик антироссийских санкций
Фото:Dominique A. Pineiro/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Байден формирует команду из проверенных русофобов

Центральное разведывательное управление(ЦРУ) США при президенте Джо Байдене может возглавить Дэвид Коэн. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники в окружении будущего хозяина Белого дома.

Коэн известен тем, что при президенте Бараке Обаме занимался разработкой  санкций в отношении Москвы. Будучи замдиректора ЦРУ в 2015-2017 г.г., он входил в группу по расследованию вмешательства России в американские выборы – 2016. Итогом этой работы стал комплекс антироссийских мер, хотя никаких доказательств влияния РФ на внутренние процессы в США представлено не было. Однако позже Коэн признал, что санкции не возымели желаемого действия.

"Байден симпатизирует Коэну, к тому же Эврил Хейнс, которой Байден предложил должность директора Национальной разведки, поддержала возможное назначение Коэна",

пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Впрочем, окончательное решение о руководителе главного шпионского ведомства США будет принято после одобрения кандидата главами Минюста и Пентагона. Пока источники в окружении Байдена называют еще одно имя возможного руководителя ЦРУ – Майкла Морелла.

Морелл также был замом главы ЦРУ при Обаме, а еще раньше возглавлял это ведомство. Но, по данным The Wall Street Journal, его назначение на пост руководителя ЦРУ сейчас сомнительно, поскольку он имеет запятнанную репутацию. Именно в период его руководства ЦРУ спецслужбам Америки разрешалось применять "расширенные методы допросов" подозреваемых. Позже в США эти методы были признаны пытками.

Эксперты уже заметили, что 78-летний Байден старается окружить себя людьми, с которыми он уже работал в прошлом. Должности в новой президентской администрации предложены тем, с кем избранный президент выступал еще против РФ и даже СССР. В том числе в Белый дом может вернуться Джен Псаки.

Ранее ЦРУ представило доклад, в котором утверждается, что в Москве разработали и внедряют план по дискредитации Байдена. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Da ну, вы нигде не вмешиваетесь, что это США к вам привязалось не пойму? Такие "хорошие" ребята - только за каких то неполных 25 лет имели конфликт (в том числе военный) со всеми бывшими союзными республиками и вне...а они эти США бредят что-бы вы дошли вмешаться и в их дела - это неправда это "бред" непостижимый.
Голимая феминистка
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задача для Чешских спецслужб не из лёгких – необходимо срочно устроить в Чехии повальную зачистку, разоблачить всех русских шпионов и агентов, работающих как правило сразу на несколько разведок одновременно, отловить их всех, посадить их в опломбированные вагоны и немедленно эшелонами депортировать в россию к президенту Путину.
Голимая феминистка
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русские контрразведчики из ГРУ, ожидающие сигнала от Путина из москвы, сплелись в один ядовитый змеиный клубок, проникнув во все поры и сферы Чешского общества и Пражской жизни- Кремлёвские пропагандисты-информаторы-осведомители-агитаторы-подстрекатели-интернет тролли и боты, ежесекундно плодящие миллионы Fake News, маскирующиеся под российских журналистов, корреспондентов информагенств; задача для Чешских спецслужб не из лёгких – необходимо срочно устроить в Чехии повальную зачистку, разоблачить всех русских шпионов и агентов, работающих как правило сразу на несколько разведок одновременно, о
Голимая феминистка
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Чехия– это уже давно «перевалочная база» в Европу всей шпионской резидентуры Путина, Прага вся целиком наводнена и оккупирована тайными агентами Кремля, русскими шпионами, агентами, информаторами всех мастей; Чехия- это рассадник российской разведки и агентуры, в Праге расплодились Чеченские боевики Кадырова, Дагестанские Исламисты из ИГИЛ, затаились замаскированные «клоповники» из российского ФСБ, скрытно «залегли на дно» всевозможные «спящие» русские контрразведчики из ГРУ, ожидающие сигнала от Путина из москвы, сплелись в один ядовитый змеиный клубок, проникнув во все поры и сферы Чешского
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