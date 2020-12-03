В Крыму раскрыли коварный план турков по захвату полуострова

В Крыму раскрыли коварный план турков по захвату полуострова
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анкара будет последовательно идти к своей цели

Турция отказывается признавать решение жителей Крыма о воссоединении региона с Россией. Эта позиция рассчитана на будущее, уверен вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Анкаре, которая давно облизывается на полуостров, выгоднее, чтобы он принадлежал разваливающейся Незалежной, а не сильной России.

Мурадов подчеркнул, что турецкая сторона заняла антироссийскую позицию в этом вопросе, так как рассчитывает на "территориальные приобретения" в будущем. Политик сделал небольшой экскурс в историю, напомнив, что османские лидеры не раз получали от российского государства, так что такие притязания заведомо обречены на провал.

В комментарии РИА "Новости" Мурадов отметил, что агрессивность проявляют только некоторые высокопоставленные турки, а простой народ и общественность все громче заявляют о необходимости наладить отношения с Москвой и признать Крым. 

Напомним, Турция выразила поддержку киевскому режиму в функционировании "крымской платформы". Турецкая сторона обещала продолжить сотрудничество с Незалежной в военной сфере.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Коварный план ТУРКОВ :)) федорино горе со школьной скамьи
Гость
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Гость
"сильной России" это как обезьяне с гранатой.
Точно - засункт тебе в дупу её и чеку сорвёт - поскачи
ГостьВадим
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Крым . Мурадов- Вам от меня огромное уважение. Все правильно Вы оценили!!! Дай Вам БОГ (а он един) здоровья!!! Спасибо Вам!
ГостьВадим
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Это правильная оценка ситуации. Народ страны и мнение и действия ее руководства (о Турции), разные понятия,тем более в мусульманской стране!!! От России получат еще и не однажды!!
Гость
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"сильной России" это как обезьяне с гранатой.
хохол, вылизывать очко хозяина
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Чот не слышно бравадных речей проstiтуток с 404.
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