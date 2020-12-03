Новый руководитель назначен в компанию на пять лет

Место Анатолия Чубайса в "Роснано" займет заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом сказано в утвержденной правительством РФ директиве, подписанной вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Новый председатель правления назначен в компанию на пять лет. В документе также записано о голосовании за досрочное снятие полномочий с Анатолия Чубайса.

Сергея Куликова рекомендовал на пост руководителя "Роснано" президент России Владимир Путин. Глава государства также отметил достижения компании за время прежнего руководства и указал на недостатки. Сам же новый глава компании наметил задачи, которые собирается решать в первую очередь.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин объявил, что в стране будет проводиться оптимизация институтов развития. "Роснано", по его словам, перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ".