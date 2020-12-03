НАТО готовится к третьей мировой в Черном море

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Представители НАТО отрыто заявляют, что усилят свое присутствие
у наших границ в районе Черного моря. Такое положение дел можно интерпретировать
как подготовку к полномасштабным военным действиям, уверен эксперт в этой сфере
Борис Юлин.
Такие воинственные заявления в Североатлантическом альянсе начались после того, как они узнали, что наша страна обладает новыми вооружениями разрушительной силы. Мощь России не на шутку перепугала натовцев, и они принялись бренчать оружием.
При этом агрессивные демонстрации и нападки коалиции западных держав могут вылиться в настоящую войну, отмечает Юлин. В этих странах стремительно наращивается военная истерия, так что все может закончиться очень трагично.
В подтверждение своих слов эксперт привел пример Китая, руководство которого уже заявило о необходимости вести подготовку к широкомасштабным военным действиям, передает URA.RU.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму. Он пригрозил укрепиться в регионе на суше, в воде и небе.
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