НАТО готовится к третьей мировой в Черном море

Руководство альянса радо любому поводу для наращивания военной истерии

Представители НАТО отрыто заявляют, что усилят свое присутствие у наших границ в районе Черного моря. Такое положение дел можно интерпретировать как подготовку к полномасштабным военным действиям, уверен эксперт в этой сфере Борис Юлин.



Такие воинственные заявления в Североатлантическом альянсе начались после того, как они узнали, что наша страна обладает новыми вооружениями разрушительной силы. Мощь России не на шутку перепугала натовцев, и они принялись бренчать оружием.

При этом агрессивные демонстрации и нападки коалиции западных держав могут вылиться в настоящую войну, отмечает Юлин. В этих странах стремительно наращивается военная истерия, так что все может закончиться очень трагично.

В подтверждение своих слов эксперт привел пример Китая, руководство которого уже заявило о необходимости вести подготовку к широкомасштабным военным действиям, передает URA.RU.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму. Он пригрозил укрепиться в регионе на суше, в воде и небе.