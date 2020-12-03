В беспорядках на белорусском заводе нашли русский след

В беспорядках на белорусском заводе нашли русский след
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Одним из организаторов акции оказался россиянин, который скрывается от правосудия

Следственный комитет Белоруссии передал дело, возбужденное в отношении четырех сотрудников металлургического предприятия республики, прокурору для последующей передачи материалов в судебную инстанцию. Об этом сообщает СК республики.

В соответствии с приведенными данными, в августе 2020 года фигуранты, в числе которых находился один россиянин, выступили в качестве организаторов несанкционированной акции в Белорусском металлургическом заводе (БМЗ). Позднее гражданин РФ скрылся от следствия. В настоящее время он объявлен в розыск.

В ведомстве заявили, что некоторые митингующие решили проникнуть на территорию БМЗ с целью блокировки дорожного проезда у заводских цехов и движения служебной техники. Часть группы остановили тяжеловоз, который перевозил необходимые ресурсы в электросталеплавильный цех, в результате чего выплавка стали прекратилась, а БМЗ понес ущерб.

Фигурантам грозит до трех лет тюремного заключения по статье 342 УК РБ (Организация и подготовка деятельности, нарушающей общественный порядок, либо активное участие в таковой), отмечается на сайте Следственного комитета республики.  

После массовых забастовок на белорусских предприятиях глава республики Александр Лукашенко провел заседание Совбеза, во время которого пообещал предоставить защиту сотрудникам заводов.

Позднее президент Белоруссии заявил, что основными организаторами массовых протестов в государстве выступают прибалтийские страны – Литва и Польша.

Егор МАЛКОВ

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