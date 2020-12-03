Евросоюз выдвинул России обвинения по коронавирусу

Евросоюз выдвинул России обвинения по коронавирусу
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Европа уже готовит собственный ответ

Европейцы заявили, что некоторые иностранные игроки продолжают активно распространять дезинформацию, касающуюся пандемии коронавируса в Союзе. В особенности они отметили Россию и Китай. Об этом говорится в опубликованном Европейской комиссией Плане действий в области демократии. 

Главной целью подобного вмешательства, считают в Европе, – попытка подорвать демократические дискуссии и обострить социальную поляризацию. В числе прочих целей – желание улучшить собственный имидж. 

"Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа", – приводит отрывок из документа РИА "Новости". 

О том, какая именно дезинформация распространялась в Евросоюзе сообщать не стали. 

Также в ЕС признали, что попытки распространить дезинформацию отмечались и внутри самой Европы. Еврокомиссия пояснила, что считают под дезинформацией не только откровенно ложные сведения о коронавирусе, но и искажение информации, использование манипуляции и фальшивых профилей в соцсетях. Они отметили, что следует собрать как можно больше знаний об угрозе, чтобы подготовить собственный эффективный ответ.

Ранее Евросоюз уже выдвигал обвинения России и Китаю в отношении дезинформации на фоне коронавируса. Москва и Пекин подобные заявления в свой адрес отвергает. В Китае подчеркивали, что придерживаются открытой позиции относительно публикации сведений о пандемии. 

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Европа снова обвинила Россию, не предоставив никаких доказательств в дезинформации. Однако, по его словам, России не привыкать к подобному поведению европейских коллег. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Гость
Пока в России не будут "играть" их же методами,так и будет продолжаться. Надо обвинять запад во всем что придет в голову-все равно никто ничего нее расследует.
Не надо обвинять их в том, что придёт в голову. У них хвосты настолько в <цензура> погрязли и носами в то же <цензура> плюхаются, когда чуток хвост освободится, что и придумывать не надо. Пишите про них про то, что у них происходит и они будут в шоке от своей глупости.
Гость
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"... Они отметили, что следует собрать как можно больше знаний об угрозе, чтобы подготовить собственный эффективный ответ...". Ну и для такого вывода надо было целый год ждать? Это говорит о чём? Ума нет считай калека! Учитесь браття НАТовцы. Россия даёт вам шанс стать умными.
Гость
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альтернативно одаренные бюрократы в Брюселе, что сказать Вам - прививайтесь и меньше очно заседайте.
Гость
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Гость
Пока в России не будут "играть" их же методами,так и будет продолжаться. Надо обвинять запад во всем что придет в голову-все равно никто ничего нее расследует.
Спасибо что научил. Типа без тебя делали по-другому
Гость
Ответить
Пока в России не будут "играть" их же методами,так и будет продолжаться. Надо обвинять запад во всем что придет в голову-все равно никто ничего нее расследует.
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